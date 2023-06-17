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نعرض لكم الان تفاصيل خبر فلاديمير بوتين: خفض أوبك+ لإنتاج النفط ليس قرارا سياسيا من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 17 يونيو 2023 10:10 صباحاً - وكالات _ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إن قرارات خفض إنتاج النفط التي اتخذها تحالف أوبك+ “غير مسيسة” ولا علاقة لها بما تسميه موسكو “عمليتها العسكرية الخاصة” في أوكرانيا.
وبعد أن اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير شباط من العام الماضي، اتهمت دول غربية منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالتلاعب في أسعار النفط وتقويض الاقتصاد العالمي برفع تكلفة الطاقة. كما اتهم الغرب أوبك بالوقوف إلى جانب روسيا.
وقال بوتين في تصريحات لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي “جميع القرارات المتخذة في إطار تحالف أوبك+ لخفض الإنتاج هي، فوق كل شيء، ذات طبيعة غير مسيسة”.
وقال بوتين “هذا لا يتعلق بالعمليات العسكرية الخاصة لروسيا ولا بأي اعتبارات أخرى”. وأضاف أن بيئة تسعير النفط الحالية مناسبة لروسيا.
ويخفض تحالف أوبك+ الإنتاج بواقع 3.66 مليون برميل يومياً، بما يعادل 3.6% من الطلب العالمي، وهو ما يشمل مليوني برميل يومياً تم الاتفاق عليها العام الماضي وخفضا طوعيا قدره 1.66 مليون برميل يوميا تم الاتفاق عليها في أبريل نيسان.
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