وزير البترول يبحث مع رئيس شيفرون العالمية مستجدات أنشطة…

دبي - احمد فتحي في السبت 17 يونيو 2023 11:08 صباحاً - عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لقاءاً مع كلاي نيف، رئيس شركة شيفرون العالمية للاستكشاف والإنتاج.

وتناول اللقاء مستجدات أنشطة الشركة في مصر وخططها لزيادة الإنتاج بمناطق امتيازها المختلفة للبحث عن الغاز والبترول.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لتنمية حقل نرجس البحري الذي تم الإعلان عنه في يناير الماضي، والذي تستثمر شركة شيفرون “القائم بالعمليات” في منطقة امتيازه بالاشتراك مع شركة إيني الإيطالية.

كما تم التطرق إلى موقف تنمية حقول الشركة بمنطقة شرق المتوسط والتعاون المشترك بين الجانبين للتعجيل بنقل الغاز من حقول شرق المتوسط لإعادة تصديره إلى أوروبا عبر مصر من خلال مصانع اسالة الغاز و تصديره في اطار دورها الإقليمي كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي .