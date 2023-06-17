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الملا يبحث مع بيكر هيوز العالمية خطط خفض الكربون والحد من…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الملا يبحث مع بيكر هيوز العالمية خطط خفض الكربون والحد من… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 17 يونيو 2023 03:12 مساءً - عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سلسلة من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الشركات العالمية والمؤسسات خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن، في اطار البعثة التجارية للترويج للاستثمار الأخضر ، حيث عقد الملا لقاءاُ مع لورينزو سيمونيلي، الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز العالمية.

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و تم خلال اللقاء استعراض مشروعات الشركة في مجالات خفض الانبعاثات وتطبيقاتها المتطورة في مجال استرجاع غازات الشعلة المصاحبة لعمليات الإنتاج في إطار جهود الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

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كما تناول اللقاء استعراض المشروعات المقترحة ضمن خطة عمل قطاع البترول المصري لخفض الكربون من تسهيلات إنتاج البترول والغاز التي تم إعدادها من خلال ائتلاف خفض الكربون الذي تشارك فيه بيكر هيوز إلى جانب عدد من الشركات المحلية والشركات العالمية والذي يعكس التكامل وتضافر الجهود في هذا الشأن بين الكيانات المختلفة للقطاع بالتعاون مع شركاء التنمية من الشركات الأجنبية .

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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