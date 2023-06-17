فيتول العالمية تتطلع لتوسعة نشاطها في مصر للاستفادة من…

دبي - احمد فتحي في السبت 17 يونيو 2023 04:10 مساءً - عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، جلسة مباحثات مع راسل هاردي الرئيس التنفيذي لمجموعة فيتول إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال تجارة البترول والغاز، و استعرض الوزير الفرص المتاحة لتعزيز سبل التعاون بين الشركة وقطاع البترول المصري، خاصة في ظل دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة وما تحقق من طفرة في الصادرات ، ولاسيما من الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الأوروبية.

ومن جانبه أكد هاردي على أهمية الدور المحوري لمصر كمركز إقليمي للطاقة، معرباُ عن تطلع مجموعة فيتول للتوسع في نشاطها في مصر في ظل الفرص المتاحة بالسوق المصري وما يتمتع به قطاع البترول من إمكانات وبنية تحتية متطورة تعزز من أهمية دور مصر كحلقة الوصل المطلوبة بين الشرق الأقصى وأوروبا ودول المتوسط.

*و يبحث مع بنك نيويورك ميلون انترناشيونال فرص التعاون في تمويل مشروعات خفض الكربون*

كما عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لقاءاً مع هاني قبلاوي، رئيس بنك نيويورك ميلون إنترناشيونال وغادة قنديل مدير عام البنك وعدد من مسئولي القطاعات بالبنك. وتناول اللقاء جهود وأنشطة وزارة البترول والثروة المعدنية في إطار استراتيجية الوزارة لخفض الكربون والتحول الطاقي، حيث اكد الملا أهمية النفاذ إلى مصادر التمويل الميسر للإسراع بجهود قطاع الطاقة نحو التحول إلى مصادر منخفضة طاقة الكربون. مشيراً الي الدور المهم لمؤسسات التمويل الدولية في هذا الإطار لتوفير التمويل الميسر والسريع لدعم الحكومات والقطاع الخاص لمواصلة توفير الطاقة التي يحتاجها العالم للنمو والازدهار بالتوازي مع تسريع وتيرة خفض الكربون.

و رحب رئيس البنك بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية وبحث الفرص والمشروعات التي يمكن أن يساهم في تمويلها في مجال خفض الانبعاثات.