وزير التجارة والصناعة يعقد لقاءات مكثفة مع كبار المسؤولين…

دبي - احمد فتحي في السبت 17 يونيو 2023 11:11 مساءً - عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة ، عددًا من اللقاءات على هامش مشاركته في فعاليات منتدي سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي بدورته الـ ٢٦ المنعقد بمدينة سان بطرسبرج الروسية، خلال الفترة ١٤-١٧ يونيو الجاري ، لعقد سلسلة مكثفة من الاجتماعات على المستوى الثنائى ومتعدد الاطراف ولقاءات الاعمال.

واستهل وزير التجارة والصناعة لقاءاته امس بعقد اجتماع مع سيرجي وازكفيرت رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر البيطري والصحة النباتية، والتى يغطي نشاطها الجانب الأكبر من قطاعات وبنود الصادرات المصرية الي روسيا الاتحادية.

كما تم مناقشة عدد من الموضوعات الثنائية الهامة المرتبطة بتسجيل بعض الشركات المصرية والروسية لتعزيز حركة التبادل التجارى فى السلع الزراعية ومنتجات اللحوم والدواجن.

وعقد سمير اجتماعا مع اندريه سليبنيف – وزير تجارة الاتحاد الإقتصادى الاوراسي، حيث تمت مناقشة تطورات مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادى الاوراسي الذي يضم كل من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغستان، بهدف دعم الجهود المشتركة للتوصل إلى اتفاق يناسب ويراعى مصالح الطرفين ويدعم حركة التجارة المتبادلة بين مصر ودول التجمع.

ويخص أنشطة الأعمال والترويج للإستثمار وتنمية التجارة مع مجتمع الأعمال الروسي ، فقد عقد الوزير اجتماعا موسعا مع مسئولى احدى كبري المجموعات الاستثمارية ذات النشاط القطاعي المتنوع لبحث مختلف الفرص المتاحة في مجال الاستثمار المشترك وتنمية التجارة والخدمات من البلدين.

كما التقى وزير التجارة والصناعة، بالسيد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشارك الدولة الشقيقة كضيف شرف الدورة الـ ٢٦ لمنتدي سان بطرسبرج وتناول الاجتماع طرح بعض المبادرات لدعم النشاط التجاري والاستثماري بين مصر والإمارات خلال الفترة القادمة.

وشارك سمير بفعاليات الجلسة الافتتاحية للمنتدي والتي شارك فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.