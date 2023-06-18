وزير المالية في لقائه مع ممثلي “مورجان ستانلي”:…

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 يونيو 2023 12:12 صباحاً - قال الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، إن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على جذب المزيد من التدفقات الأجنبية، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية، لافتًا إلى النجاح خلال النصف الأول من العام المالي الجاري في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بحوالي 5.7 مليار دولار بمعدل نمو 75%.

تمكين القطاع الخاص يعزز قدرتنا على النمو المستدام وتحقيق التنمية

وأوضح معيط حرص مصر على تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي، ورفع نسبة مساهمته في الاستثمارات الكلية من 35% في السنوات الماضية إلى حوالي 65% خلال ثلاثة أعوام ؛ على نحو يُعزز قدرتنا على النمو المستدام وتحقيق التنمية الشاملة.

نستهدف الحفاظ على الفائض الأولى وخفض العجز والنزول بمعدل الدين على المدى المتوسط

وشدد الوزير، في لقائه مع ممثلي بنك «مورجان ستانلي» بلندن، إننا ملتزمون بالمسار الإيجابي المتوازن ، من أجل أداء أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، وتخفيف حدة الموجة التضخمية غير المسبوقة، مع الالتزام بتحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على تحقيق فائض أولى وتنميته، وخفض معدل العجز الكلي والنزول بمعدل الدين من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

وأضاف الوزير، أننا نستهدف بموازنة العام المالي الجديد تحقيق فائض أولي 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بفائض أولى متوقع 1.5% في العام المالي الحالي، ووضع معدل الدين في مسار نزولي مستدام، كما نستهدف أيضًا مد شبكة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية ومساندة النشاط الاقتصادي.

وأوضح الوزير، أننا نبذل جهودًا غير مسبوقة لتحفيز قطاع الصادرات، حيث عكفنا على مدار السنوات الماضية بمساندة الشركات المصدرة وتم صرف حوالي 48% مليار جنيه «مساندة تصديرية» رغم كل التحديات العالمية، فضلًا على زيادة دعم الصادرات من 6 مليارات في موازنة العام الجاري إلى 28.5 مليار جنيه في موازنة 2023-2024 على نحو يُسهم في تحقيق عائدات تصل إلى 100 مليار دولار على المدى المتوسط.