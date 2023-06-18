مال وأعمال

وفد المبادرة الإفريقية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية يصل…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر وفد المبادرة الإفريقية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية يصل… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 يونيو 2023 09:12 صباحاً - دوت الخليج – وصل رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية، سامح شكري، ظهر اليوم، إلى مدينة سان بطرسبرج الروسية، ضمن وفد رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة للمساهمة فى تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية.

predco_adv_2021

ويترأس مدبولي وفد مصر، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويضم الوفد رؤساء جنوب إفريقيا والسنغال وجزر القمر وزامبيا، وممثلين عن أوغندا وجمهورية الكونغو، بالإضافة إلى مصر.

BonatMisr

ومن المقرر أن يعقد الوفد الإفريقى جلسة مباحثات اليوم مع الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين؛ لعرض عناصر المبادرة الإفريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وكان الوفد قد عقد جلسة مباحثات أمس مع الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، أعقبها مؤتمر صحفي مشترك.

HapiSalonWhite

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفد المبادرة الإفريقية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية يصل… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا