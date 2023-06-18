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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وفد المبادرة الإفريقية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية يصل… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 18 يونيو 2023 09:12 صباحاً - دوت الخليج – وصل رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية، سامح شكري، ظهر اليوم، إلى مدينة سان بطرسبرج الروسية، ضمن وفد رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة للمساهمة فى تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية.
ويترأس مدبولي وفد مصر، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويضم الوفد رؤساء جنوب إفريقيا والسنغال وجزر القمر وزامبيا، وممثلين عن أوغندا وجمهورية الكونغو، بالإضافة إلى مصر.
ومن المقرر أن يعقد الوفد الإفريقى جلسة مباحثات اليوم مع الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين؛ لعرض عناصر المبادرة الإفريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية.
وكان الوفد قد عقد جلسة مباحثات أمس مع الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، أعقبها مؤتمر صحفي مشترك.
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