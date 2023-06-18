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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وبدء مفاوضات جادة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 18 يونيو 2023 10:10 صباحاً - دوت الخليج – أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، دعم مصر القوي لجهود المساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية.
جاء ذلك في الاجتماع الموسع الذي عقده رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية-الأوكرانية، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مدينة سان بطرسبرج الروسية.
وأوضح مدبولي أن هذا المسعى المُشترك اليوم يأتي إدراكا من القادة الأفارقة لعُمق الأزمة وتداعياتها شديدة الوطأة على مواطني طرفي النزاع، والمواطن الإفريقي على حد سواء، وسعيا لوضع حد للصراع العسكري المُحتدم الذي أودى بحياة أعداد وفيرة من العسكريين والمدنيين.
وأضاف أن هذا الصراع مستمر في الإلقاء بظلاله شديدة الخطورة على مُقدرات الشعوب وأمنها الغذائي، وهو الأمر الذي بات يتطلب إنهاء الصراع القائم عبر الوقف الفوري لإطلاق النار وبما يُمهد الطريق لبدء مسار مفاوضات جاد.
وأوضح مدبولي أن بعثة الرؤساء الأفارقة جاءت إلى البلدين في ظل ظروفٍ بالغة الصعوبة والتعقيد، ولعلّ في ذلك دليلا كافيا على أن هذا الجهد صادق، ويهدف للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة لن تتأتى إلا بإعلاء صوتِ العقل، والنأي عن الاستمرار في استخدام لغة القوة.
وأكد رئيس الوزراء مواصلة “جهدنا الإفريقي”؛ تحقيقا للهدف الأسمى لهذا المَسعى الصادق، وهو تحقيق السلام.
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