مال وأعمال

العراق يعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بنحو 4.5 مليون طن

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

نعرض لكم الان تفاصيل خبر العراق يعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بنحو 4.5 مليون طن من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 يونيو 2023 10:10 صباحاً - – قال وزير التجارة العراقي، أثير داود الغريري، يوم السبت، إن العراق حقق الاكتفاء الذاتي من القمح لهذا الموسم إذ تجاوز المعروض التوقعات.

predco_adv_2021

وأضاف الوزير “إجمالي الكميات المسوقة من الحنطة (القمح) لغاية اليوم تجاوزت الكميات المتوقعة مع استمرار عملية التسويق”.

BonatMisr

وقال مسؤول بوزارة الزراعة العراقية هذا الشهر إن من المتوقع أن يتراوح محصول القمح بين أربعة ملايين و4.5 مليون طن هذا الموسم.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق يعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بنحو 4.5 مليون طن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا