العراق يعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بنحو 4.5 مليون طن

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 يونيو 2023 10:10 صباحاً - – قال وزير التجارة العراقي، أثير داود الغريري، يوم السبت، إن العراق حقق الاكتفاء الذاتي من القمح لهذا الموسم إذ تجاوز المعروض التوقعات.

وأضاف الوزير “إجمالي الكميات المسوقة من الحنطة (القمح) لغاية اليوم تجاوزت الكميات المتوقعة مع استمرار عملية التسويق”.

وقال مسؤول بوزارة الزراعة العراقية هذا الشهر إن من المتوقع أن يتراوح محصول القمح بين أربعة ملايين و4.5 مليون طن هذا الموسم.