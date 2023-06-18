نعرض لكم الان تفاصيل خبر في استطلاع دوت الخليج.. 81% استفادوا إلى حد كبير من محصلتهم… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 يونيو 2023 01:13 مساءً - فريق دوت الخليج _ يرى 81% من المشاركين في استبيان جريدة دوت الخليج احتفالًا بمرور خمس سنوات على تأسيسها، الذي يشارك فيه 100 قيادة اقتصادية بارزة من مجتمع الأعمال، أنهم استفادوا من محصلتهم التعليمية في مسارهم المهني إلى حد كبير، بينما رجح 13.3% عدم كفاية استفادتهم. وأكد 5.7% من المشاركين في الاستبيان أنهم استفادوا “إلى حد ما”. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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