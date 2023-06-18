نعرض لكم الان تفاصيل خبر في استطلاع دوت الخليج.. 59% من المشاركين يتقبلون التضحية بفترة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 يونيو 2023 03:12 مساءً - فريق دوت الخليج _ رأى 62 صوتا وبنسبة 59%، من أصل 105 مشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته صحيفة «دوت الخليج»، احتفالا بمرور خمس سنوات على تأسيسها، أنهم يتقبلون التضحية بفترة إجازتهم إلى حد كبير، فيما رجح 38 صوتًا وبنسبة 36.2% أنهم يضحون بالإجازة إلى حد ما، بينما صوّت نحو 5 مشاركين فقط وبنسبة 4.8% على أنهم نادرا ما يضحون أو يتنازلون عنها.

4.8 % فقط نادرًا ما يتنازلون عنها

وكشف تقرير صادر عن مركز بيو للدراسات، ‏وهو مركز أبحاث أمريكي، عن اتجاه العديد من القادة نحو فكرة التخلي عن إجازتهم باعتباره الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله، لإظهار التضامن والتفهم للضغوط أو المطالب المتزايدة التي يواجهها أولئك الذين يقودونهم.

وذكر التقرير أن الزيادة الواضحة في الانتقادات الموجهة إلى القادة في كل من القطاعين العام والخاص الذين يختارون قضاء بعض الوقت في إجازة من العمل، تعزز الاعتقاد بأنه من الأفضل البقاء في الوظيفة والاستمرار في المضي قدمًا إلى الأفضل.

في حين أن هذا الأمر قد يجعل جميع الأطراف تشعر بتحسن من خلال تعزيز فكرة أننا جميعًا في هذا الوضع معًا، فإن الحقيقة هي أن مثل هذه القرارات أكثر ضررًا من كونها مفيدة لمؤسستك وموظفيك.. إذا كنت تفكر في التخطي لاقتناص إجازة من العمل هذا الصيف، فهناك أربعة أسباب تدفعك لإعادة النظر في هذا الأمر من حيث كيفية تأثير هذا القرار على فريقك وفعاليته في المستقبل.

يمكن لأصحاب الأعمال تعزيز الشعور بالثقة داخل موظفيهم لإدارة الأمور خلال الإجازة

وأكد التقرير أن اقتناص إجازة من العمل يؤدي لإعادة شحن إنتاجيتك وقدرتك على إدراك الاتجاهات الجديدة، إذ ناقش العلاقة بين اقتناص فترات راحة منتظمة خلال اليوم ومستوى الإنتاج، في حين أن فترات الراحة اليومية هذه يمكن أن تدفع نحو مواصلة العمل على المدى القصير، فمن الضروري الحصول على فترات راحة أطول من العمل للحفاظ على القدرة الإنتاجية.

وأشار تقرير بيو للأبحاث، إلى إمكانية متابعة اهتمامات أخرى خلال فترة الإجازة، وهي مبادرة تشجع العديد من الشركات المبتكرة موظفيها على القيام بها خلال أسبوع العمل لمعرفة الحلول أو الأفكار الجديدة التي قد يتوصلون إليها والتي يمكن الاستفادة منها في توجيهات المنظمة، كما تسمح بالابتعاد عن بيئة العمل لفترة أطول باكتساب منظور جديد للرؤية التي لديك لمؤسستك والطرق الجديدة التي يمكنك من خلالها مساعدة فريقك على تحويلها إلى واقع.

وشدد على أنه عندما يتعلق الأمر بممارسات القيادة الجيدة، فإن البديهية الشائعة التي تتم مشاركتها هي «القيادة بالقدوة» أي أنك تشجع السلوكيات والالتزامات التي ترغب في رؤيتها في موظفيك من خلال إظهارها أولاً في تصرفاتك الخاصة، مشيرا إلى أهمية حصول القادة على إجازات بل يحرصون على إبلاغ موظفيهم بأنهم يتوقعون أن يفعل كل منهم الشيء نفسه أيضًا.

الصحة العالمية: الإجازات تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

وطالب التقرير بضرورة إظهار أصحاب الأعمال لموظفيهم ثقة في قدراتهم على الإدارة من دونهم، فأحد الافتراضات الشائعة التي يرغب الجميع في تقديمها هو أنه لا غنى عن فريق العمل أو المؤسسة.

والاعتقاد في أن الخروج بعيدًا عن العمل لأي فترة زمنية من شأنه أن يعرضك لخطر عدم معرفة الآخرين بكيفية إدارة الأشياء، أبعد ما يكون عن الوضع الصحي لمؤسستك، سواء من حيث نمو شركتك أو معنوياتها بشكل عام، وإن دفع هذا الأمر شعور أصحاب الأعمال بالرضا عن مساهماتهم في أوقات كثيرة.

ويمكن للقادة تعزيز الشعور بالثقة داخل موظفيهم والتأكيد على أنهم قادرون على إدارة الأمور بشكل جيد خلال فترة إجازة القادة دون دعمهم المباشر أو مساعدتهم.

42 % زيادة في عدد الوفيات بسبب ساعات العمل الطويلة

وأوضح التقرير أن اقتصاد اليوم لا يمكّن المؤسسات من تحمل أي زيادات في الرواتب، بينما تشعر في الوقت نفسه بالقلق إزاء عدم تقديم مثل هذه المكافآت، فإنها معرضة لخطر فقدان اللاعبين الرئيسيين في مؤسستها.

ونوه بأنه من الضروري تذكير فريقك بأن وقت إجازتهم جزء من أجرهم والأهم من ذلك يمكن توضيح أن السماح لهم بأخذ هذه الإجازة من العمل يبرهن على فهم القادة أهمية حصول موظفيهم على هذا الوقت من أجل الاسترخاء والتمتع بثمار عملهم.

وشدد التقرير على أن القادة يحتاجون إلى تعزيز قيمة وقت الإجازة وتشجيع الموظفين على الاستفادة من هذه الاستراحات من خلال الإظهار لفريقهم أنهم يقدرونها ويحثونهم على الحصول عليها.

وفي المناخ الاقتصادي اليوم، من السهل الوقوع في الاعتقاد بأننا بحاجة للتضحية بوقت الفراغ من أجل الصالح العام أو الاستسلام للخوف من أن قضاء عطلة سيلقي بنا في صورة سلبية بين الأصدقاء والزملاء.

ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أن هناك حاجة للقادة والموظفين لبذل جهودهم الكاملة في عملية تحقيق أهداف المنظمة، وأفضل طريقة لضمان ذلك هي تشجيع جميع أعضاء المؤسسة على الاستفادة من عطلاتهم لتخطى أي تحديات قد تواجههم في العمل، ما يسمح لهم بإحضار منظور جديد ومعه أفكار جديدة حول كيفية مواجهة هذه التحديات وتحقيق الأهداف المشتركة.

19 % يتوفون بالسكتة الدماغية

وأكدت دراسة صادرة عن منظمة الصحة العالمية أن الإجازات تقلل من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي – وهي مجموعة من الحالات التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأشار تحليل عالمي صادر عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، إلى أنه بين عامي 2000 و 2016 زاد عدد الوفيات الناجمة عن أمراض القلب بسبب ساعات العمل الطويلة بنسبة 42٪ ومن السكتة الدماغية بنسبة 19٪.