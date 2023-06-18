نعرض لكم الان تفاصيل خبر في استطلاع دوت الخليج.. 65.7% يعترفون بأهمية الاحتفال بالنجاحات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 يونيو 2023 03:12 مساءً - فريق دوت الخليج _ يرى 69 صوتًا وبنسبة 65.7% من المشاركين في استبيان جريدة دوت الخليج، أهمية الاحتفال بتحقيق النجاحات، لأنه يعطي دفعة جديدة لتحقيق نجاحات أخرى، بينما ذهب 28 مشاركًا وبنسبة 26.7% إلى أن ذلك يكون بحسب تقييم الهدف المتحقق، فيما اعتبرت 8 أصوات وبنسبة 7.6% أنه ليس ضروريًّا لأنه يترتب عليه الشعور بالارتياح وعدم الرغبة في تحقيق إنجاز جديد.

26.7 % يربطونه بحسب تقييم الهدف المتحقق

كشف تقرير “Mind Tools”، وهي شركة أمريكية متخصصة في تطوير الصحة الشخصية والمهارات المهنية، أن الاحتفال بحدث بارز مثل الذكرى السنوية أو عيد ميلاد أو مجموعة رائعة من الإنجازات يعزز ثقة العمال ويزيد من دوافعهم، كما يمكن أن يؤدي إظهار التقدير أيضًا إلى تعزيز سمعة المؤسسة، وتحسين الاحتفاظ بها، والمساعدة في جذب أفضل المواهب.

وأكدت أن الاحتفال بالإنجاز بالطريقة الصحيحة من المحتمل أن يزيد الثقة والتحفيز، مما يؤدي إلى وجود فرق أكثر سعادة وإنتاجية، أما الاحتفال بطريقة غير عادلة أو غير مناسبة فهناك خطر أن تضيع الروح المعنوية والتفاني.

يمكن أيضًا أن تصبح سمعة الاحتفال بالمكاسب والجهود ركيزة أساسية للعلامة التجارية لصاحب العمل، مما يساعد المؤسسة على جذب المواهب والاحتفاظ بها.

العمل كفريق ودعم الموظفين الجدد يستحق الثناء

وعندما يتم التفكير في إنجاز ما، فإنه يتم الميل إلى تصور شيء خارج عن المألوف، مثل تجاوز الأهداف، أو تحقيق صفقة بيع كبيرة، أو تحقيق إنجاز مشروع.

ولكن السلوكيات الأخرى الأقل قابلية للاحتفال إلا أنها تستحق التقدير أيضًا، على سبيل المثال العمل معًا كفريق لتفادي الأزمة أو تعلم وتطبيق مهارة جديدة أو دعم الموظفين الجدد، حتى شيء بسيط مثل العمل الجيد المتسق بهدوء يمكن أن يستحق الاحتفال.

لكن الفرق الواثقة من نفسها لا تكتفي بما حققته، والاعتراف بإنجازاتهم والاحتفال بها هو جزء من بناء فريق فعال يسعى بنشاط إلى تحسين النتائج والأداء.

وأشار تقرير «Mind Tools»، إلى ضرورة التفكير مليًّا في تفضيلات زملاء العمل وشخصياتهم وديناميكيات الفريق قبل إقامة أي احتفال، على سبيل المثال، إذا كان الشخص المعني انطوائيًّا، فقد لا يرغب في الوقوف وإلقاء خطاب، أو تلقي هدية أمام زملائه.

التفكير فيما تم تحقيقه جزء من تحديد الأهداف

كما أوصت الشركة الأمريكية المتخصصة في تطوير الصحة الشخصية والمهارات المهنية، في تقرير « Mind Tools» بالبحث عن وقت للتفكير فيما حققته المؤسسة كجزء من تحديد الأهداف، فهذا يمكن أن يعزز من الشعور بالاستقلالية والإتقان.

وأشارت إلى أنه يمكن أن تكون الهدية الاحتفالية مكافأة نقدية لمرة واحدة، أو مكافأة غير نقدية، مثل قسيمة بيع بالتجزئة.

غالبًا ما يكون المال هو المكافأة الأكثر شيوعًا، لكن لا بد من التفكير جيدًا في كيفية إدراك الموظفين الآخرين لها، ويجب أن يتم تحفيز بعض أعضاء الفريق بمكافآت نقدية، أو تنظيم يوم خارج الفريق مثل رحلة إلى السينما أو تناول وجبة في مطعم أو حضور حدث رياضي، أو حتى يوم من الأنشطة الخارجية، وكل هذه طرق شائعة للاحتفال.