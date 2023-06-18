نعرض لكم الان تفاصيل خبر في استطلاع دوت الخليج.. أكثر من نصف المشاركين يرون المساهمة في… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 يونيو 2023 05:08 مساءً - فريق دوت الخليج _ يرى 67 مشاركًا في استبيان صحيفة دوت الخليج بمناسبة مرور خمس سنوات على تأسيسها، يمثلون نحو 63.8% أن المشاركة في الشأن العام تؤثر إيجابًا في المسار المهني، إلى حد كبير. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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