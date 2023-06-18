المنتدى الاقتصادي العالمي: 44% من مهارات العاملين ستكون بلا…

دبي - احمد فتحي في الأحد 18 يونيو 2023 09:12 مساءً - نشر الموقع الرسمي للمنتدى الاقتصادي العالمي تقريرًا حول مستقبل الوظائف 2023، حيث رصد أن 44% من مهارات العاملين في المؤسسات ستكون بلا فائدة خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يعكس الأهمية المتزايدة للتدريب المستمر في مكان العمل لحل المشكلات المعقدة ومواكبة العصر.

وأوضح أن ستة من كل 10 عمال سيحتاجون إلى التدريب في عام 2027، إذ ذكر أن الأولوية القصوى للتدريب على مهارات التفكير التحليلي الذي يمثل 10٪ من مبادرات التدريب في المتوسط، والأولوية الثانية لتطوير القوى العاملة وتعزيز التفكير الإبداعي، و8% من مبادرات تهدف إلى تحسين المهارات.

عبر أصحاب العمل عن ثقتهم في تطوير القوى العاملة الحالية لديهم، ومع ذلك، فهي أقل تفاؤلًا فيما يتعلق بتوقعات المواهب المتوفرة خلال السنوات المقبلة، حيث ترى المنظمات أن فجوات المهارات وعدم القدرة على جذب المواهب أنها الحواجز الرئيسية التي تمنع تطوير الصناعة.

واستجاب 48% من الشركات التي شملتها الدراسة لدعوات تطوير المواهب وعمليات الترويج لحذب أصحاب المهارات كممارسة تجارية رئيسية من خلال زيادة الأجور مما يؤدي إلى توافر المواهب وزيادة المهارات الفعالة.

ذكرت الشركات محل الدراسة أن الاستثمار في التعلم والتدريب أثناء العمل يعد من الاستراتيجيات الأكثر شيوعًا لدى أصحاب العمل؛ لتقديم أهداف أعمال مؤسساتهم.

وتوقع أربعة من كل خمسة من المجيبين عن الدراسة تنفيذ الاستثمار في التعليم والتدريب أثناء العمل خلال السنوات الخمس المقبلة، بينما قال 27% إن التدريب مسؤولية العمال، كما توقعوا رفض حلول التدريب الخارجية لصالح المبادرات التي تقودها الشركة.