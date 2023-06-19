النقل توقع مذكرة تفاهم مع تحالف مصري دولي لتأسيس شركة…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 يونيو 2023 12:12 صباحاً - دوت الخليج – وقعت وزارة النقل مذكرة تفاهم مع تحالف شركات إيجيس الفرنسية والاستشارية الدولية (سيسترا) وشاكر الهندسية؛ لتأسيس شركة أو مكتب استشاري؛ لتقديم الخدمات الاستشارية في مجالات مشروعات النقل.

وقال وزير النقل، الفريق كامل الوزير، إن الشركة ستقدم خدماتها الاستشارية في مجالات مشروعات النقل مثل (دراسات جدوى بجميع أنواعها – خدمات استشارية في مجال التصميم – اشراف على تنفيذ المشروعات – المساعدات الفنية – المساعدة/ الخبرة المالية والقانونية – المساهمة في اعداد المستندات المطلوبة لتيسير تمويل المشروعات).

وأضاف أن هذه الشركة المملوكة للدولة/ القطاع الخاص تهدف إلى تنفيذ المشروعات العاجلة بسرعة وكفاءة وتلبية احتياجات القطاع الهندسي داخل مصر بقدرات ومهارات فنية وتجارية متميزة بالاضافة إلى التوسع المستقبلي دوليًا عبر إفريقيا والدول العربية الأخرى.

وتابع: كما تستهدف الوصول إلى الخبرة العالمية، والتي تمكن من نقل الخبرات وتدريب المهندسين والفنيين بقطاع النقل وتوطين الخبرات الفنية والهندسية في مصر، بتقليل الاعتماد تدريجيا على الخبرات والكوادر الأجنبية، وتنفيذ المشروعات والخدمات الهندسية بتكاليف اقتصادية مثلى.

وأضاف أن المشاركة مع هذا التحالف ستسهم في توسعة مجال العمل في مصر باعتبارها مركز للشرق الأوسط وإفريقيا وزيادة المنافسة الدولية وتوزيع المساهمة في رأس المال الأولي على الأطراف يخفف العبء المالي الواقع على الشركات منفردة.

وتابع: “بالإضافة الى اعتماد كل الأطراف على مجموعة من الموارد المشتركة، وبالتالي خفض التكاليف الإجمالية عن طريق استغلال الموارد الاستغلال الأمثل وزيادة الكفاءة التشغيلية وكذلك الاستفادة من تمتع كل طرف بخبرة ومعرفة متخصصة؛ بما سيساعد إنشاء الشركة على نقل وتبادل الخبرات المختلفة في هذه المجالات على استثمار أكبر حجماً للشركات بموارد أقل”.

وأشار إلى أن المتدربين المستهدفين للعمل في هذه الشركة هم مهندسي الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل بالإضافة الى مهندسي الدراسات/التخطيط بالهيئة القومية للأنفاق ومهندسي الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومهندسي الهيئات التابعة (الموانئ/الطرق/…) المعنيين بالدراسات والتخطيط.

وأوضح وزير النقل أنه بعد توقيعه هذه المذكرة اليوم ستبدأ خطوات إنشاء شركة وترخيصها وتوقيع العقود النهائية بالاضافة إلى تحديد المرحلة/ الدفعة الأولى من المشروعات المطلوب إسنادها إلى الشركة وتقديم العروض الفنية، والتنظيمية، والشروط والأحكام، والعروض المالية لمشروعات المرحلة الأولى ليعقبها بدء تقديم الخدمات الاستشارية لمشروعات المرحلة الأولى.