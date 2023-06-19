نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير النقل: مصر تستقبل دفعة جديدة من جرارات وابتك الأمريكية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 يونيو 2023 09:12 صباحاً - دوت الخليج – أعلن وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، وصول 19 جرارا أمريكيا إلى ميناء الإسكندرية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 100 جرار جديد لصالح هيئة السكك الحديدية بموحب العقد المبرم مع شركة وابتك الأمريكية.

وأوضح الوزير، في بيان اليوم، أن العقد مع الشركة الأمريكية يشمل الضمان والصيانة وقطع الغيار للجرارات لمدة 11 سنة، بدعم وتمويل من بنك الإعمار الأوروبي.

وأشار إلى أن الصيانة ستكون من خلال العمالة المصرية بعد نقل الخبرات اللازمة لهم من خلال إنشاء ورشة للشركة الموردة متخصصة في صيانة الجرارات بورش الفرز مجهزة بأحدث الأجهزة لإجراء الصيانة والعمرات للجرارت الحديثة، وذلك في إطار توطين صناعة النقل في مصر.

وأضاف أن الصفقة تأتي في إطار خطة وزارة النقل لتدعيم قوة الجر بالسكة الحديد بـ260 جرارا جديدا، لافتا إلى أن هيئة السكك الحديدية انتهت من استلام 110 جرارات بواسطة شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، واتنهت من تشغيلهم على خطوط السكة الحديد لدعم أسطول الوحدات المتحركة.

وأشار الوزير إلى أن صفقة الجرارات الجديدة تشكل “قوة دعم هائلة لمنظومة السكة الحديد وستسهم في انتظام جداول التشغيل وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتلبية طلبات مستخدمي السكك الحديدية”، لتواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل “قادر على إحداث التنمية” على أن يصل باقي الجرارات تباعا، وتركيبها مع العربات الجديدة في جداول التشغيل اليومية على خطوط الهيئة المختلفة.

كما أكد الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لتعظيم منظومة النقل لزيادة عوائد هيئة السكك الحديدية المالية وتوفير الوقود وتقليل الازدحام على الطرق البرية، التي تتكلف “مبالغ باهظة لصيانتها”؛ نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة.

وأضاف أن الجرارات الجديدة تسهم بشكل كبير في قطاع نقل البضائع وتقليل التكلفة وزيادة حجم المنقول علاوة على الأثر البيئي الجيد الذي ينجم عن تقليل حجم الملوثات وتنفيذ وزارة النقل خططها المجدولة.

وذكر بيان لوزارة النقل أن الجرار الأول وصل إلى ميناء الاسكندرية في شهر يناير الماضي، وجرى تشغيله تجريبيا على شبكة السكك الحديدية لمدة شهر، مشيرا إلى الانتهاء من توريد كامل العقد بـ100 جرار طبقا للمخطط خلال الربع الاول من عام 2024.

وأوضح البيان أن هيئة السكة الحديد تتولى التفتيش على الجرارات بمعرفة لجان فنية متخصص مع خضوعها للمتابعة الفنية المستمرة ، للتأكد من الجاهزية الفنية لها، وأن كل جرار له ملف فني مسجل به كل ما يتعلق بالجرار والعمرات الخاصة به وغيرها من مختلف الأمور الفنية.