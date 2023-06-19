انت الان تتابع خبر مفاوضات لوصول بضائع الأردن إلى أوروبا خلال 14 يوما والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، حسين الصفدي: إن نسبة التصدير زادت عبر ميناء الحاويات في العقبة 17%، بعد افتتاح خطين ملاحيين مباشرين من المدينة إلى الولايات المتحدة.



واعتبر الصفدي في تصريح متلفز ميناء الحاويات "قصة نجاح" للشراكة بين القطاع الخاص والعام، والميناء يعد "رقم 47 من نحو أكثر من 400 ميناء في العالم من حيث الفعالية وشرعة الإنجاز ومن حيث السلامة العامة".



وقال الصفدي إن إطلاق الخطين الملاحيين مع الولايات المتحدة جاء "بعد نقاش طويل مع غرفة الصناعة والتجارة والعديد من المستثمرين".



وتحدث عن مفاوضات حاليا لوصول بضائع الأردن من خلال العقبة إلى أوروبا خلال 12-14 يوما بحد أقصى عن طريق تركيا.



من جهة أخرى، أجرت شركة تطوير العقبة، الذراع التطويري والاستثماري لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، دراسة شمولية لتوسعة مطار الملك الحسين الدولي، بحسب الصفدي الذي أشار إلى تزويد المطار بأجهزة وتقنيات حديثة قبل نحو شهر، "مكنت الأجهزة المعنية من تطبيق المعايير الدولية لهيئة الطيران المدني وأيضا المعايير الأمنية".



وتقوم الشركة بتطوير مرافق محيطة في المطار منها تلك المحيطة في المدرج وأيضا إجراء صيانة شهرية يحتاجها المطار، وفق الصفدي.



وخلال السنتين الماضيتين، قامت شركة تطوير العقبة بتطوير منطقة فرز الأمتعة وهي ملاصقة لمبنى المطار الحالي على ما ذكر الصفدي، لافتا النظر إلى أن المطار "موضوع أساسي لجذب السياح".





