2.8 مليار دينار صادرات صناعة عمان في 5 أشهر

انت الان تتابع خبر2.8 مليار دينار صادرات صناعة عمان في 5 أشهر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت صادرات غرفة صناعة عمان قيمة 2.831 مليار دينار خلال األشهر الخمسة األولى من العام الحالي، وقد

بلغت صادرات القطاعات الستة نمًوا، بينما انخفضت في القطاعات األربعة األخرى بنسب تتراوح بين ٪1.6

للصناعات البالستيكية والمطاطية و ٪13.5 للصناعات الخشبية والأثاث.



وبالنظر إلى التوزيع الجغرافي للصادرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، كانت الدول العربية في

المقدمة بقيمة تقدر بحوالي 1.206 مليار دينار، تلتها الدول الأسيوية غير العربية بقيمة 855 مليون دينار، والدول

الإفريقية بقيمة حوالي 18 مليون دينار.



وبلغت صادرات صناعة عمان إلى دول أمريكا الشمالية 487 مليون دينار، في حين بلغت صادراتها إلى دول أمريكا

الجنوبية 48 مليون دينار، وإلى دول االتحاد األوروبي 102 مليون دينار، وإلى دول أوروبية خارج الإتحاد بنحو 49

مليون دينار، وإلى بقية البلدان بقيمة حوالي 66 مليون دينار.



وتوزعت صادرات الغرفة خالل الأشهر الخمسة الألوى من العام الحالي على القطاعات المختلفة، حيث بلغت

صادرات الصناعات التعدينية حوالي 847 مليون دينار، والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل 537 مليون

دينار، والصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات حوالي 407 مليون.