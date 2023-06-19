انت الان تتابع خبر دعم بريطاني للضمان الإجتماعي بقيمة 118 مليون دينار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وقع مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة، مذكرة تفاهم مع مكتب الخارجية البريطانية للكومنولث والتنمية ممثلًا بمديرة التنمية في السفارة البريطانية في عمان أنجيلا سبيلزبيري، وذلك لتمويل برنامج "استدامة ++" للفترة (2023-2025) عبر منحة مالية بقيمة 13 مليون جنيه استرليني.

وقال الدكتور الطراونة إن هذه المنحة من الحكومة البريطانية الصديقة تأتي استمراراً لدعم برنامج "استدامة ++"، وعبر إطار شامل لدعم برامج الحماية الاجتماعية في المملكة من قبل مكتب الخارجية البريطانية للكومنولث والتنمية والذي تبلغ قيمته الإجمالية 65 مليون جنيه استرليني لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، متوقعا أن تغطي قيمة المنحة دعما لنحو 34 ألف مؤمن عليه جديد بمظلة الضمان الاجتماعي خلال فترة التمويل.

وأضاف أن برنامج "استدامة ++" يُقدم الدعم المالي للفئات المستهدفة بمنهجية دعم مزدوجة؛ تقوم على دعم اشتراكات العاملين في المنشآت المستهدفة، وكذلك للعاملين لحسابهم الخاص وبقيمة 30 دينارا شهرياً لكل مشترك تودع في حساب المنشآت وحساب العاملين لحسابهم الخاص لدى المؤسسة، وكذلك تقديم بدل حافز شمول وبقيمة 100 دينار تصرف لأربع مرات في حسابات المؤمن عليهم خلال 12 شهراً، وهي مدة الاستفادة من البرنامج.

و أكد الطراونة، أن الهدف الأساسي من البرنامج هو توسعة الشمول بالضمان الاجتماعي، عبر دعم انتقال العاملين من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وبطريقة سلسة ومرنة ولا تشكل أي عبء عليهم أو على أصحاب العمل تجاه اشتراكات الضمان الاجتماعي ولفترة مريحة.

على صعيد متصل، عبر الدكتور الطراونة عن شكره للدول الداعمة لبرنامج "استدامة ++"؛ مملكة هولندا ومملكة النرويج والمملكة المتحدة، حيث يتم تنفيذ البرنامج من قبل المؤسسة وبتنسيق مع منظمة العمل الدولية، مشيدا بجهود وزارة التخطيط والتعاون الدولي لدورها في حشد المانحين تجاه دعم جهود الحماية الاجتماعية في المملكة.

وبرنامج "استدامة ++"، يهدف إلى توسعة الشمول بالضمان الاجتماعي والمساهمة بالانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، ومن خلال الوصول لشرائح جديدة من العمالة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث يستهدف المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر التي يعمل بها عشرة عمّال فأقل بغض النظر عن جنسيتهم، وكذلك الأفراد العاملين لحسابهم الخاص سواءً الأردنيين أو غير الأردنيين، مع التركيز على الإناث والعاملين من اللاجئين السوريين بنسب محددة تبعاً للبرنامج.

من جانبها، أكدت مديرة التنمية في السفارة البريطانية في عمان أنجيلا سبيلزبيري، أن الحكومة البريطانية ممثلة بمكتب الخارجية البريطانية للكومنولث والتنمية، تحرص على تقديم الدعم لجهود المملكة الأردنية الهاشمية في مجال تعزيز الحماية الاجتماعية والتوسع فيها، ولاسيما للفئات الأكثر حاجة، ومن ضمنهم العاملون من اللاجئين السوريين والنساء العاملات، وذلك لغايات شمولهم وتحفيزهم على الاستمرار بالشمول بالضمان الاجتماعي، لما لذلك من أهمية كبرى في حمايتهم من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، والتي من الممكن أن يتعرضوا لها،معبرة عن سعادتها بالعمل مع مؤسسة الضمان من خلال برنامج "استدامة ++" جنباً إلى جنب مع مملكة هولندا ومملكة النرويج.