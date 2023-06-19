مال وأعمال

صندوق الاستثمارات العامة السعودي ينشئ شركة للصناعات الدوائية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي ينشئ شركة للصناعات الدوائية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 يونيو 2023 01:10 مساءً - وكالات – أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يوم الأحد، إنشاء شركة الاستثمارات الدوائية “لايفيرا”، وهي شركة متخصصة في الصناعات الدوائية على نطاق واسع، لتمكين نمو القطاع في المملكة.

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وستعمل الشركة على إنتاج الأدوية الحيوية على نطاق تجاري في السعودية عبر منصات التطوير والتصنيع الدوائي.

وتعتزم “لايفيرا” التركيز على صناعة المنتجات الدوائية الأساسية والمنقذة للحياة، مثل الأنسولين، واللقاحات، وأدوية البلازما والأجسام المضادة، والعلاجات الخلوية والجينية، والجزيئات الصغيرة المبتكرة.

وتنوي “لايفيرا” تأسيس شراكات مع الشركات المحلية والدولية، بهدف جذب الاستثمارات الموجهة لتنمية القدرات المحلية، مما يسهم في تعزيز التصنيع المحلي في هذا القطاع.

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وستسعى “لايفيرا” إلى دعم تطوير التركيبات الدوائية وإنتاجها، فضلاً عن خدمات اختبار المنتجات الدوائية المعقمة.

ويعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي تنفيذ الاستثمارات الموجهة من خلال تأسيس الشراكات التي تدعم سلاسل الإمداد المحلية وتسهل الوصول إلى المنتجات الدوائية.

كما استثمر الصندوق في الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية “نوبكو”، وهي مزود للمشتريات الطبية وخدمات التخزين والتوزيع للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لقطاع الرعاية الصحية في المملكة.

وقد أسّس صندوق الاستثمارات العامة منذ عام 2017 حتى الآن 79 شركة في 13 قطاعا استراتيجيا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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