انت الان تتابع خبر منتدى أردني عراقي للمال والأعمال في عمان غدا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبدأ في عمان، الثلاثاء، أعمال منتدى المال والأعمال الأردني – العراقي الذي ينظمه مجلس الأعمال العراقي، تحت شعار " بناء جسور الازدهار المشترك"، بمشاركة مئات المسؤولين الحكوميين وأصحاب الأعمال وشركات البلدين.

ويمثل المنتدى تظاهرة اقتصادية تسعى للانتقال بعلاقات البلدين التجارية والصناعية والاستثمارية لمرحلة جديدة من التعاون والمنافع التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

ويناقش المشاركون بالمنتدى جلسات عمل حوارية تتمحور حول الاستثمار في القطاع المالي والمصرفي، والبيئة الاستثمارية والفرص المتاحة والقوانين والتعليمات الناظمة للاستثمار في كل من العراق والأردن، والاستثمار في القطاع الصناعي والطاقة والتعدين ومشاريع التطوير العقاري، والاستثمار في قطاع النقل والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى الدكتور سعد ناجي، في بيان اليوم الاثنين، إن تنظيم المنتدى يأتي انطلاقاً من رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني والقيادة العراقية في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الأردن والعراق، وتوسيع آفاق التعاون المشترك، لاسيما في المجالات الاستثمارية والتجارية والصناعية بين البلدين.

واكد أن المنتدى سيستمر لمدة يومين بمشاركة نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين وفاعليات حكومية ونيابية من الأردن والعراق والشركات المحلية والعالمية ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وأضاف الدكتور ناجي الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس وأمين سر مجلس الأعمال العراقي، أن المنتدى يهدف إلى تعزيز الاستثمار في مختلف المجالات والتبادل التجاري بين الأردن والعراق، وإقامة شراكات مشتركة، إلى جانب مناقشة كل التحديات التي تواجه سبل تنمية علاقات البلدين الاقتصادية.

وأشار إلى أن المنتدى يهدف كذلك إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثماري المشترك بين الشركات العراقية ونظيراتها من الشركات الأردنية والعربية والعالمية، للمساهمة في مشروعات إعادة البناء و الإعمار وفرص الأعمال المتاحة في الأردن والعراق حاليا وفي المرحلة المقبلة.

وقال، إنه سيقام على هامش المنتدى، لقاءات ثنائية بين المشاركين ومعرض للشركات لعرض منتجاتها وخدماتها والتطور الذي وصلت إليه أمام شريحة متخصصة وفتح قنوات توزيع جديدة ما يسهم بزيادة مبادلات البلدين التجارية وتوسيع قاعدة السلع المتبادلة بينهما.

يشار الى أن مجلس الأعمال العراقي تأسس في عمان عام 2006، ويعد منتدى لرجال الأعمال لتبادل الآراء والأفكار والمعلومات التجارية، وتوفير فرص العمل من خلال البعثات التجارية والاجتماعية والتعريف بفرص الاستثمار القائمة بالأردن والعراق.

وارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين الأردن والعراق خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 23 بالمئة لتصل الى 158 مليون دينار، مقابل نحو 128 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2022 وفق آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.





