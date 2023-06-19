جولدمان ساكس يخفض توقعات نمو الاقتصاد الصيني إلى 5.4% في…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 يونيو 2023 03:12 مساءً - سي ان بي سي _ خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لنمو اقتصاد الصين عن 2023 إلى 5.4% من مستويات 6%.

ويرى المصرف الأمريكي أن التحفيز الصيني المستمر عاجزاً عن خلق دفعة قوية للنمو.

وكانت البيانات الاقتصادية في الصين أظهرت الأسبوع الماضي نمو الإنتاج الصناعي الصيني 3.5% في مايو أيار مقارنة بالفترة نفسها قبل عام وهي مستويات دون التوقعات.

ويحذر محللو جولدمان ساكس من أن قراءات البيانات الصينية الشهر الماضي قد تكون مضللة للغاية إذا قورنت مع الأداء الضعيف للغاية العام الماضي عندما كانت العديد من المدن تخضع لإغلاق صارم بسبب كوفيد.