نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجعات طفيفة لأسعار الذهب العالمية وسط تقييم المستثمرين… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 يونيو 2023 05:11 مساءً - – سجل الذهب بعض التراجع في تعاملات محدودة يوم الاثنين تحت ضغط من قوة الدولار، إذ يقيم المستثمرون المسار المستقبلي لأسعار الفائدة بعد تصريحات لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) لوحت بزيادات مستقبلية.

وانخفضت أسعار المعدن النفيس في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1953.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش.

كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1966.30 دولار.

ولوح مسؤولو الاحتياطي الاتحادي بالتشديد النقدي في تعليقاتهم الأولى منذ أن أبقى الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الأسبوع الماضي.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس “قضى الذهب غالبية شهر يونيو في نطاق بين 1935 و1970 دولارا، ومع عدم وجود محفز واضح في الأفق، يُفضل المتعاملون التداول في نطاق محدود وعدم الالتزام بمساعي تحقيق مكاسب”.

وتغلق أسواق الأسهم الأمريكية يوم الاثنين بسبب عطلة.

وسجل الذهب خسائر أسبوعية طفيفة الأسبوع الماضي وسط تكثيف المتعاملين الرهانات على رفع أسعار الفائدة في يوليو مع وقف الاحتياطي الاتحادي لسلسلة التشديد النقدي بعد عشر زيادات متتالية.

وعلى الرغم من استخدام الذهب للتحوط في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

ويتوقع المتعاملون الآن بنسبة 72 بالمئة تقريبا رفع أسعار الفائدة الأمريكية في يوليو، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي.

وصعد مؤشر الدولار لكن مع البقاء بالقرب من أدنى مستوى في شهر والذي سجله يوم الجمعة. ومن شأن قوة الدولار أن تقلل من جاذبية الذهب للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 إلى 24.02 دولار للأوقية، كما انخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 978.39 دولار والبلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1404.27 دولار.