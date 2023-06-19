مال وأعمال

وزير الاستثمار السعودي: منح 160 رخصة استثمار لشركات فرنسية…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الاستثمار السعودي: منح 160 رخصة استثمار لشركات فرنسية… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 يونيو 2023 08:06 مساءً - العربية نت _ كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، عن منح 160 رخصة استثمار لشركات فرنسية تعمل بالمملكة.

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وقال الفالح خلال كلمته على هامش المنتدى السعودي الفرنسي للاستثمار في باريس، إن الاستثمارات الفرنسية في المملكة تواصل النمو، مؤكداً أن المملكة لديها كل العوامل لتعزيز العلاقات الثنائية مع فرنسا.

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وأضاف الوزير أن المملكة أصبحت وجهة سياحية عالمية.

وأكد الفالح، أن رؤية المملكة 2030 ساهمت في مضاعفة الاستثمارات الأجنبية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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