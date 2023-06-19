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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الاستثمار السعودي: منح 160 رخصة استثمار لشركات فرنسية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 يونيو 2023 08:06 مساءً - العربية نت _ كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، عن منح 160 رخصة استثمار لشركات فرنسية تعمل بالمملكة.
وقال الفالح خلال كلمته على هامش المنتدى السعودي الفرنسي للاستثمار في باريس، إن الاستثمارات الفرنسية في المملكة تواصل النمو، مؤكداً أن المملكة لديها كل العوامل لتعزيز العلاقات الثنائية مع فرنسا.
وأضاف الوزير أن المملكة أصبحت وجهة سياحية عالمية.
وأكد الفالح، أن رؤية المملكة 2030 ساهمت في مضاعفة الاستثمارات الأجنبية.
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