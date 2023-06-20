نعرض لكم الان تفاصيل خبر طيران ناس السعودية توقع اتفاقية مع إيرباص لشراء 30 طائرة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 يونيو 2023 12:12 صباحاً - العربية نت _ وقعت شركة طيران ناس السعودية اليوم، اتفاقية مع شركة إيرباص الأوروبية لشراء 30 طائرة بقيمة 14 مليار ريال. كانت وكالة بلومبرج، قالت إن شركة “طيران ناس” السعودية تجري مباحثات مع شركة “إيرباص” بشأن طلبية جديدة للطائرات. وكانت الشركة السعودية قد ذكرت في وقت سابق، أنها تدرس إنشاء وحدتين محليتين في دولتين إضافيتين بجانب مركزها الرئيسي في المملكة، وذلك ضمن خطة لتصبح أكبر شركة للطيران المنخفض التكلفة في الشرق الأوسط.

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