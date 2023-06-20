نعرض لكم الان تفاصيل خبر وارن بافيت يرفع حصته في 5 شركات يابانية بينها ميتسوبيشي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 يونيو 2023 12:12 صباحاً - وكالات – أعلنت بيركشاير هاثاواي المملوكة للملياردير وارن بافيت أن شركتها التابعة National Indemnity رفعت حيازتها في 5 شركات يابانية متداولة إلى 8.5% في المتوسط. وأشارت إلى أن الشركات اليابانية الخمس هم Itochu وMarubeni وMitsubishi وMitsui وSumitomo. وشددت بيركشاير هاثاواي على أنها تنوي الاحتفاظ باستثماراتها اليابانية على المدى الطويل، وسط تعهدات بافت بأن الشركة ستشتري -بحد أقصى- 9.9% فقط من أسهم تلك الشركات. كما ذكرت أن القيمة الإجمالية لتلك الحيازات تفوق حيازة بيركشاير هاثاواي في أي دولة أخرى خارج أمريكا. وأجرى بافت زيارة إلى اليابان في أبريل ليعلن أن بيركشاير هاثاواي ستعزز استثماراتها في مختلف الشركات التجارية اليابانية إلى 7.4% بعدما عرّف الشركات الخمس بأنها كيانات مماثلة لشركته.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وارن بافيت يرفع حصته في 5 شركات يابانية بينها ميتسوبيشي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.