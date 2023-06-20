مال وأعمال

وارن بافيت يرفع حصته في 5 شركات يابانية بينها ميتسوبيشي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وارن بافيت يرفع حصته في 5 شركات يابانية بينها ميتسوبيشي من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 يونيو 2023 12:12 صباحاً - وكالات – أعلنت بيركشاير هاثاواي المملوكة للملياردير وارن بافيت أن شركتها التابعة National Indemnity رفعت حيازتها في 5 شركات يابانية متداولة إلى 8.5% في المتوسط.

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وأشارت إلى أن الشركات اليابانية الخمس هم Itochu وMarubeni وMitsubishi وMitsui وSumitomo.

وشددت بيركشاير هاثاواي على أنها تنوي الاحتفاظ باستثماراتها اليابانية على المدى الطويل، وسط تعهدات بافت بأن الشركة ستشتري -بحد أقصى- 9.9% فقط من أسهم تلك الشركات.

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كما ذكرت أن القيمة الإجمالية لتلك الحيازات تفوق حيازة بيركشاير هاثاواي في أي دولة أخرى خارج أمريكا.

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وأجرى بافت زيارة إلى اليابان في أبريل ليعلن أن بيركشاير هاثاواي ستعزز استثماراتها في مختلف الشركات التجارية اليابانية إلى 7.4% بعدما عرّف الشركات الخمس بأنها كيانات مماثلة لشركته.

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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