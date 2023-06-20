صادرات النفط السعودية تتراجع إلى 7.316 مليون برميل يوميا في…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 يونيو 2023 12:12 صباحاً - العربية نت _ أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين، أن صادرات السعودية من النفط الخام في أبريل تراجعت إلى 7.316 مليون برميل يوميا من 7.523 مليون برميل يوميا في مارس، بانخفاض 207 آلاف برميل يوميا.

وتقدم الرياض وأعضاء آخرون في “أوبك” أرقام الصادرات الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

سجل إنتاج المصافي السعودية المحلية تراجع 42 ألف برميل يوميا إلى 2.69 مليون برميل يوميا في أبريل، وفق ما نقلته “”.

وتراجع إنتاج المملكة من الخام 3 آلاف برميل يوميا على أساس شهري إلى 10.461 مليون برميل يوميا في أبريل.

وارتفعت مخزونات النفط السعودي 1.977 مليون برميل إلى 149397 مليونا في أبريل، فيما زاد الحرق المباشر للخام في السعودية 35 ألف برميل يوميا إلى 389 ألف برميل يوميا في أبريل.