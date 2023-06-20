انت الان تتابع خبر 5ر1 مليار دولار مساعدات للسودان وجيرانها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعهد مشاركون في مؤتمر المانحين للسودان، الاثنين، بتقديم نحو 5ر1 مليار دولار؛ للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية في السودان والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين فارين من القتال، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة.

ووفقاً لـ (فرانس برس)، قال منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، في ختام المؤتمر الدولي المخصّص للأزمة السودانية في جنيف: "اليوم، إن مانحين أعلنوا عن تقديم نحو 1,5 مليار دولار للاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة".

وتم عقد المؤتمر برئاسة مشتركة بين السعودية، وقطر، ومصر، وألمانيا الاتحادية، ومنظمة الأمم المتحدة ممثلةً بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "اوتشا"، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.