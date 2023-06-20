وزير التموين: مخزون القمح يكفي 5.8 شهر.. والسكر 6 أشهر

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 يونيو 2023 09:12 صباحاً - دوت الخليج – أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، وجود مخزون استراتيجي من جميع السلع الأساسية يكفي لفترات طويلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم، مع وزير التموين والتجارة الداخلية؛ للاطمئنان على موقف توافر السلع الأساسية في الأسواق، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى.

وأشار المصيلحي إلى توافر كميات من القمح تكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 5.8 شهر، كما يكفي المخزون الاستراتيجي للسكر التمويني لمدة 6 أشهر قادمة، علما بأن الموسم الجديد لقصب السكر وبنجر السكر يبدأ مع مطلع العام المقبل 2024.

ولفت إلى أن أرصدة الزيت تكفي لمدة 3.8 شهر، وكذا الأرز 4 أشهر، موضحا أن الموسم الجديد للأرز يبدأ خلال سبتمبر المقبل.

أما فيما يخص اللحوم المجمدة، فأوضح وزير التموين أن لدينا كميات من الدواجن المجمدة تكفي للاستهلاك المحلي لمدة 3.4 شهر، ولدينا تعاقدات على 25 ألف طن برازيلي تكفي الاستهلاك في المجمعات الاستهلاكية لأكثر من عام، كما تكفي كميات اللحوم المجمدة لمدة 4.4 شهر، منوها بوصول 2500 رأس حية من دولة جيبوتي من إجمالي 10 آلاف رأس تم التعاقد عليها.

وفي السياق نفسه، نوه وزير التموين إلى الاتفاق مع المسئولين في دولة أوغندا على توريد عدد من اللحوم الحية والمجمدة في إطار تنويع مصادر الحصول على هذه اللحوم.

وقال المصيلحي: “لدينا تعاقدات من اللحوم المجمدة تكفي لأكثر من 11 شهرًا”، مضيفا أنه لدينا أيضًا 3750 رأسا حية في المحاجر حاليا، وهناك تعاقدات على 55 ألف رأس، منها 10 آلاف من جيبوتي، وغيرها من الدول الأخرى، مشيرا إلى أن اللحوم الحية تكفي لمدة 3 أشهر بخلاف التعاقدات.

وفي سياق آخر، أشار وزير التموين إلى أنه دشّن، اليوم، مشروع إنشاء ووضع حجر الأساس لمنطقة “لوجستية/تجارية” بمحافظة كفر الشيخ على مساحة تبلغ 22 فدانا تتضمن أنشطة متنوعة “تجارة نصف الجملة، وأنشطة تعبئة وتغليف، وكذا مخازن تبريد وتجميد، بجانب أنشطة ترفيهية واجتماعية وتعليمية وإدارية وغيرها من الأنشطة الأخرى”.