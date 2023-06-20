حاتم سمير رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد المصري للتخصيم.. وهشام…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 يونيو 2023 10:09 صباحاً - دوت الخليج – انتخبت الجمعية العامة للاتحاد المصري للتخصيم مجلس إدارة جديدة برئاسة حاتم سمير، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية.

كما انتخبت الجمعية العمومية، التي انعقدت أمس بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية وتحت إشرافها ورئاستها، نائب العضو المنتدب والمدير التنفيذى لشركة بي إم للتأجير التمويلي، هشام عبد الفتاح، نائبا لرئيس مجلس إدارة الاتحاد.

وجاء على منصب العضوية: أحمد شاهين، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للتخصيم (إيجيبت فاكتورز)، وأحمد أسامة، العضو المنتدب التنفيذى لشركة درايف للتمويل والخدمات المالية، هاني عمر، العضو المنتدب لشركة كونتكت للتخصيم، ومحمد يحيى أميري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أبو ظبي الإسلامى للتمويل، وزكريا محيي، المدير التنفيذي لشركة تمويل فاينانس.

ويستمر مجلس الإدارة الجديد ثلاث سنوات، تنتهي عام 2026.

وتأسس الاتحاد المصري للتخصيم بموجب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 150 لسنة 2019، وتشكل أول مجلس إدارة عام 2020 برئاسة محمد جمال محرم، الذي تولى مهمة تدشين الاتحاد وإنهاء الإجراءات القانونية والإدارة كافة اللازمة لتسجيل الاتحاد بالجهات الإدارية المختصة.