صندوق النقد الدولي يعد منصة عالمية لعملات رقمية خاضعة للبنوك…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 يونيو 2023 11:07 صباحاً - – قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي يوم الاثنين إن الصندوق يعمل على إنشاء منصة لعملات رقمية خاضعة للبنوك المركزية لتيسير المعاملات بين الدول.

وقالت جورجيفا في مؤتمر شاركت فيه بنوك مركزية أفريقية في الرباط بالمغرب “العملات الرقمية الخاضعة للبنوك المركزية يجب ألا تكون مقترحات وطنية متفرقة… للتمتع بمعاملات أكثر كفاءة ونزاهة، نحتاج إلى أنظمة تربط البلدان”.

وقالت “لهذا السبب نعمل في صندوق النقد الدولي على تصور عن منصة عالمية لعملات رقمية للبنوك المركزية”.

ويريد صندوق النقد من البنوك المركزية الاتفاق على إطار عمل تنظيمي مشترك لعملات رقمية قابلة للتبادل عبر العالم. وقالت إن عدم الاتفاق على منصة مشتركة قد يخلق فراغا ستملؤه على الأرجح العملات المشفرة.

والعملة الرقمية للبنوك المركزية هي عملة خاضعة للبنك المركزي، في حين أن العملات المشفرة لا تخضع تقريبا لأي إشراف من البنوك المركزية.

وقالت إن 114 بنكا مركزيا في مرحلة ما من استكشاف العملات الرقمية “واستكملت عشرة منها المهمة بالفعل”.

وأضافت “إذا طورت الدول عملات رقمية للبنوك المركزية للاستخدام المحلي فقط، فإننا بذلك لا نستفيد من كامل قدرتها”.

وأضافت أن عملات البنوك المركزية الرقمية قد تساعد أيضا في تعزيز الشمول المالي وخفض كلفة التحويلات ومضت تقول إن كلفة تحويل الأموال بلغت نحو 44 مليار دولار سنويا.