إيرباص تبرم صفقة تاريخية لبيع 500 طائرة إلى إنديجو الهندية

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 يونيو 2023 11:07 صباحاً - – أبرمت شركة إيرباص الأوروبية صفقة تاريخية لبيع 500 طائرة ضيقة البدن إلى شركة الطيران الهندية إنديجو في افتتاح معرض باريس الجوي، وهو أكبر عدد من الطائرات تبيعه إيرباص لشركة واحدة.

وتتجاوز الصفقة التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات اتفاقا أبرمته شركة طيران الهند (إير إنديا) في وقت سابق من العام الجاري لشراء ما إجماليه 470 طائرة، وذلك ضمن استعدادات أكبر شركتين للطيران في الهند لزيادة في الطلب على السفر الجوي بالمنطقة.

وجاءت طلبية إنديجو لشراء الطائرات من عائلة إيه320نيو بعد مفاوضات استمرت شهورا كانت أول من نقل أنباءها. وكانت مصادر في صناعة الطيران قد قالت قبل افتتاح المعرض إن صفقة تضم 500 طائرة باتت وشيكة.

وقال بيتر إلبرز الرئيس التنفيذي لشركة إنديجو في مؤتمر صحفي “هذه مجرد البداية، وهناك المزيد في المستقبل. مع نمو الهند (و) نمو سوق الطيران الهندية… هذا هو الوقت المناسب لنا لتقديم هذه الطلبية”.

ومن المقرر أن تسلم إيرباص الطائرات بين عامي 2030 و2035.

وبعد توقيع الاتفاق مع شركة إنديجو، قال الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص جيوم فوري إن من السابق لأوانه التفكير في زيادة معدل إنتاج الطائرات ضيقة البدن لأكثر من 75 طائرة المقررة شهريا.

وتواجه شركة إيرباص مشكلات في إعادة معدلات الإنتاج للمستويات التي كانت عليها قبل الجائحة واضطرت لتأجيل هدفها الذي كان من المقرر تحقيقه في 2025 إلى 2026، لكن فوري قال إن تعطل الإمدادات سيكون مشكلة قصيرة الأجل نسبيا بالنظر إلى مواعيد التسليم بدءا من العقد المقبل.

وقالت مصادر إن إنديجو تجري محادثات منفصلة مع إيرباص ومنافستها بوينج للحصول على 25 طائرة عريضة البدن يمكن أن تكون إما من طراز إيرباص إيه330نيو أو بوينج 787.

وامتنع إلبيرز عن التعليق على ما إذا كانت شركته ستقدم طلبيات لشراء المزيد من الطائرات.