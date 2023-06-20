فليكس الهندية توقع عقد توسعات جديدة في السخنة باستثمارات 120…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 يونيو 2023 07:13 مساءً - شهد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم، توقيع عقد توسعات مشروع شركة فليكس الهندية بين المهندس عمرو البطريق الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية وأشوك كومار تشاتورفيدي رئيس مجلس إدارة شركة فليكس أسيبتو الهندية، من أجل توسعات للشركة على مساحة 125 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 120 مليون دولار وتوفير 250 فرصة عمل مباشرة و500 فرصة عمل غير مباشرة.

ويأتي هذا التوقيع ضمن تعميق التعاون مع الشركات الهندية في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ويرتكز توقيع العقد على استلام الشركة الهندية الأرض المخصصة لتوسعة الأعمال داخل المطور الصناعي بالسخنة، حيث يأتي توقيع عقد نتيجة حرص الهيئة ومطوريها على تشجيع التوسعات داخل المناطق الصناعية ،خاصة لصالح الشركات التي تقوم بعمل منتجات صديقة للبيئة وتستخدم الطرق المستدامة في إنتاجها، كما أن المرحلة الحالية تشهد العديد من آفاق جديدة للتعاون مع الاستثمارات الهندية في مجالات الطاقة والبنية التحتية واللوجستيات.

جدير بالذكر أن شركة فليكس أسبيتو إحدى شركات مجموعة يو فليكس الهندية والتي تقوم بتصنيع منتجات تغليف وعبوات عالية الجودة لمنتجات الألبان ومشتقاتها من العصائر وغيرها، بطاقة إنتاجية 120 مليون عبوة سنوياً وتتميز منتجاتها بأنها صديقة للبيئة، وتستخدم الشركة طرق مستدامة في إنتاجها، وكذلك مصنوعة من موارد متجددة.

وفي هذا السياق، يشار إلى موافقة مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية خلال اجتماعه أوائل الشهر الجاري، على إنشاء المنطقة اللوجستية الخاصة بشركة فليكس الهندية داخل ميناء السخنة، كامتداد لمشروعها الذي وضع حجر الأساس له إبريل الماضي.

ويعد هذا المشروع هو نتاج للتعاون والتكامل بين المنطقة الاقتصادية ومطوريها الصناعيين وتوفير بيئة عمل مرنة تساعد المستثمرين على تيسير كل الخطوات والإجراءات اللازمة لمختلف عمليات الإنتاج بالإضافة إلى التسهيلات اللوجستية التي تضمن النفاذ إلى مختلف الأسواق بأقل تكلفة وبأسرع ووقت ممكن.

وفي سياق تواجد الاستثمارات الهندية بالمنطقة الاقتصادية، فقد شهد أبريل الماضي إزاحة الستار عن وضع حجر الأساس لمشروع مصنع فليكس مصر الهندي، والمتخصص في إنتاج البولي إيثيلين (PET)، في المنطقة الصناعية بالسخنة ضمن نطاق المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية باستثمارات تبلغ 110 ملايين دولار، حيث يقع المشروع على مساحة 250 ألف متر مربع بقدرة إنتاجية تصل إلى 30 ألف طن شهرياً.

ويتابع وفد المنطقة الاقتصادية عقد لقاءات واجتماعات مع مجتمع الأعمال الهندي لبحث مزيد من الفرص الاستثمارية كما يتم عقد لقاءات مع عدد من المسئولين في الهند من أجل إقامة منطقة صناعية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم مختلف الأنشطة الاقتصادية الهندية داخل مصر وتمكن المنتجات الهندية من النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية.