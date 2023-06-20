أورنج الأردن تفتح باب التسجيل في هاكاثون الجيل الخامس

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رياض- احمد صلاح - أعلنت أورنج الأردن عن فتح باب التسجيل في هاكاثون الجيل الخامس في 6 حزيران الحالي في ملتقى الابتكار، والذي يندرج ضمن إطار مشروع "مساحة الابتكار"، في برنامج مدته ثلاث سنوات، يتم تنفيذه بدعم من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج الابتكار من أجل نمو المشاريع وفرص العمل "ابتكار اﻷردن" من أجل التمكين الرقمي وتعزيز ثقافة الابتكار على نطاق واسع.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الشركة، يأتي تنظيم هاكاثون الجيل الخامس الذي يعقد بالشراكة مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" والشريك التقني نوكيا، متزامناً مع استعداد أورنج الأردن لإطلاق هذه التقنية في السوق قريباً، ليدعم أفكار المبدعين من خلال تسخير تقنية الجيل الخامس في قطاعات محددة من أجل تطوير قدراتها وإطلاق العنان للإمكانات الجديدة وإعداد الشباب الأردني للنقلات الرقمية القادمة.

وأكدت أورنج الأردن على أن هذه الفرصة تمتاز بتركيزها على دعم المبتكرين وكذلك إتاحة تقنية الجيل الخامس المتطورة لتمكينهم من اكتشاف مجالات استخدامها وتوظيفها في حلول مجدية بما ينعكس على تطويرها بشكل فعّال وإبداعي، لافتة إلى أنه يعكس دور ملتقى الابتكار الأول من نوعه في الأردن في تعزيز ثقافة الابتكار على مستوى المملكة بما فيها من شركات، طلبة جامعات، رياديين وشباب طموح.

وقالت الشركة إن المشاركين سيبنون على مدار الهاكاثون نموذجاً أولياً ضمن ثلاث قطاعات رئيسية، وهي الألعاب والترفيه، التجزئة الذكية، والتعليم الرقمي، باستخدام تقنية الجيل الخامس، إلى جانب العديد من التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والعالم الافتراضي والواقع المعزز والواقع الافتراضي والواقع المختلط وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية وويب 3.0 ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) وهي فرع من فروع الذكاء الاصطناعي.

وتتطلب المشاركة في الهاكاثون أن يكون لدى الفِرق فكرة مبتكرة تتمتع بإمكانية واقعية لتطويرها إلى نموذج أولي فعلي خلال مرحلتي التحضير والهاكاثون، كما يُشترط بأن تضم الفرق الراغبة في المشاركة ما بين 2-6 أشخاص وأن يكون جميع الأعضاء مقيمين في الأردن. وسيتم اختيار ما يصل إلى 6 فرق للانضمام للهاكاثون، بعد دراسة دقيقة لملفات الفِرق والمشاريع التي يتم التقدّم بها عبر رابط التسجيل: https://survey.alchemer.eu/s3/90571277/Orange-Innovation-Hub-5G-Hackathon-Registration

وسيحصل الفائزون في الهاكاثون على جوائز مادية مجزية، إلى جانب فرص التشبيك والاحتضان من ملتقى الابتكار للتوسع والنمو بمشاريعهم، كما سيحصل جميع المشاركين على شهادات مشاركة من أورنج الأردن.

ويعمل مشروع "مساحة الابتكار" المموّل من الاتحاد الأوروبي على توسيع نطاق مشاريع أورنج الرقمية لتشمل إنشاء 9 مراكز مجتمعية رقمية، 5 أكاديميات برمجة جديدة، و5 مختبرات تصنيع، و8 مسرّعات نمو للشركات الناشئة وحاضنات للأعمال، فضلاً عن ملتقى الابتكار في قرية أورنج الرقمية بعمّان.

وتعد هذه المبادرة مشروعاً رائداً على مستوى الأردن ووجهة تجمع كل ما يلزم للإبداع الرقمي والدعم الريادي، حيث ستعمل على تعريف المزيد من الشباب على الثقافة الرقمية وتطوير مهاراتهم الرقمية، بالإضافة إلى رعاية قطاع الريادة من خلال تحديد الفرص الهامة التي من شأنها تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.