أسعار الذهب المحلية تواصل الهبوط وعيار 21 يسجل 2160 جنيها

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 يونيو 2023 09:12 مساءً - شاهندة إبراهيم – واصلت أسعار الذهب تراجعها بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ارتفعت الأوقية بشكل طفيف بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار، بجانب تراجع الطلب في الصين وارتفاع مبيعات الأفراد من المشغولات الذهبية، وهو ما دفع الأسعار للتراجع دون مستوى 2000 دولار خلال الفترة الماضية.

وتعد الصين أحد أكبر مستهلكي الذهب في العالم، ولا تزال فعالية العوامل التي دفعت الأسعار للصعود لمستويات قياسية مستمرة، ومن بينها الأزمة الروسية الأوكرانية، والتوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وارتفاع معدلات التضخم وتزايد مخاوف التباطؤ الاقتصادي، ما يمثل دعمًا لتوجه المستثمرين للذهب كوسيلة للتحوط.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»: لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 90 جنيهًا على مدار يومين، لتفقد 70 جنيهًا خلال تعاملات أمس الاثنين، و20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك نتيجة استمرار تراجع الدولار بالسوق الموازية، وسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2160 جنيه، بينما ارتفعت الأوقية، لتسجل مستوى 1953 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2469 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1852 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1440 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 17280 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 70 جنيهًا، خلال تعاملات أمس الاثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2250 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2180 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 3 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1958 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1950 دولارًا.