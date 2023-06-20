السيسي يؤكد اهتمام مصر بجذب استثمارات الشركات الإيطالية…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 20 يونيو 2023 10:10 مساءً - دوت الخليج – أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام مصر بجذب استثمارات الشركات الإيطالية الكبرى في قطاع التعدين والصناعة التحويلية؛ بهدف زيادة القيمة الصناعية المضافة، وتوطين الصناعة ونقل المعرفة والتكنولوجيا.

كما أشار إلى استهداف بناء القدرات المصرية في هذه الصناعات الأكثر تطورا، على النحو الذي يتيح آفاقا واسعة أمام الاقتصاد الوطني لتوفير المزيد من فرص العمل المتميزة، وزيادة الإنتاج والصادرات إلى مختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم رؤساء وممثلي عدد من شركات التعدين الإيطالية، وهي شركات “بيرتون”، و”مينيرالي اندستريالي”، وشركة BSM.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، إن اللقاء استعرض آفاق التعاون مع الشركات الإيطالية لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية في مصر، في ضوء النجاح الكبير لنموذج التعاون الصناعي بين البلدين في مشروع مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، الذي شهد الرئيس افتتاحه في مايو الماضي.

وأعرب مسئولو الشركات الإيطالية، خلال اللقاء، عن تطلعهم لتكثيف العمل نحو تعميق مسيرة التعاون مع مصر، منوهين بما تعكسه المتابعة الدقيقة من جانب الرئيس لجهود دفع الاستثمار الخاص من حرصٍ للدولة على تحقيق طفرة حقيقية في هذا المجال.

كما أكدوا التزامهم بتعزيز التعاون المثمر مع مصر في مجال الأنشطة التعدينية، لاسيما في ظل ما تحظى به من ثروات كامنة من الخامات المعدنية، واستفادةً من المناخ الاستثماري الجاذب في قطاع التعدين في مصر.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تقدير مصر لعلاقاتها التاريخية الراسخة مع إيطاليا، والحرص على تطويرها في مختلف مجالات التعاون الثنائي.