مال وأعمال

الخطوط الجزائرية توقع طلبية لشراء طائرات بوينج بمليار دولار

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر الخطوط الجزائرية توقع طلبية لشراء طائرات بوينج بمليار دولار من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 يونيو 2023 09:12 صباحاً - وكالات – وقعت شركة الطيران الجزائرية، طلبية لشراء ثماني طائرات بوينج من طراز “737 ماكس-9″، لتطوير اسطولها من الطائرات للمسافات المتوسطة، مع طرازات من الجيل الجديد.

predco_adv_2021

وتقدر قيمة هذه الطلبية التي أبرمت في معرض لوبورجيه لصناعات الطيران والفضاء، بمليار دولار بحسب الأسعار الرسمية.

وينص العقد المبرم مع شركة صناعة الطيران الأمريكية، على تسليم الطائرات في العام 2027، حسب تصريحات ياسين بن سليمان، المدير العام لشركة الطيران الجزائرية.

وأوضح أن “شركة الطيران الجزائرية وبوينج تعملان معا منذ سبعينيات القرن الماضي وهذه استمرارية لهذه الشراكة اليوم”.

HapiSalonWhite
BonatMisr

وتستخدم الشركة الجزائرية حاليا، حوالى 30 طائرة بوينج 737 من طرازات سابقة.

وأبرمت شركة طيران الجزائر كذلك، مذكرة تفاهم لتحويل طائرتي بوينج 737 كانت تستخدمهما لنقل الركاب، إلى طائرتي شحن.

في مطلع يونيو، وقعت الشركة الجزائرية عقدا لشراء سبع طائرات كبيرة من طراز إيرباص 350 بقيمة 2,2 مليار دولار.

وردا على سؤال حول طلبيات محتملة لشراء طائرات للمسافات الطويلة من بوينج، قال بن سليمان إن “كل الاحتمالات تدرس في إطار استراتيجية تطوير الشركة”.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخطوط الجزائرية توقع طلبية لشراء طائرات بوينج بمليار دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا