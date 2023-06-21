الخطوط الجزائرية توقع طلبية لشراء طائرات بوينج بمليار دولار

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 يونيو 2023 09:12 صباحاً - وكالات – وقعت شركة الطيران الجزائرية، طلبية لشراء ثماني طائرات بوينج من طراز “737 ماكس-9″، لتطوير اسطولها من الطائرات للمسافات المتوسطة، مع طرازات من الجيل الجديد.

وتقدر قيمة هذه الطلبية التي أبرمت في معرض لوبورجيه لصناعات الطيران والفضاء، بمليار دولار بحسب الأسعار الرسمية.

وينص العقد المبرم مع شركة صناعة الطيران الأمريكية، على تسليم الطائرات في العام 2027، حسب تصريحات ياسين بن سليمان، المدير العام لشركة الطيران الجزائرية.

وأوضح أن “شركة الطيران الجزائرية وبوينج تعملان معا منذ سبعينيات القرن الماضي وهذه استمرارية لهذه الشراكة اليوم”.

وتستخدم الشركة الجزائرية حاليا، حوالى 30 طائرة بوينج 737 من طرازات سابقة.

وأبرمت شركة طيران الجزائر كذلك، مذكرة تفاهم لتحويل طائرتي بوينج 737 كانت تستخدمهما لنقل الركاب، إلى طائرتي شحن.

في مطلع يونيو، وقعت الشركة الجزائرية عقدا لشراء سبع طائرات كبيرة من طراز إيرباص 350 بقيمة 2,2 مليار دولار.

وردا على سؤال حول طلبيات محتملة لشراء طائرات للمسافات الطويلة من بوينج، قال بن سليمان إن “كل الاحتمالات تدرس في إطار استراتيجية تطوير الشركة”.