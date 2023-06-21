الذهب ينخفض 1% بعد بيانات أمريكية قوية وصعود الدولار

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 يونيو 2023 10:10 صباحاً - – تراجع الذهب 1% يوم الثلاثاء بعد بيانات قوية لبناء المنازل الأمريكية الجديدة وصعود الدولار في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) للحصول على مؤشرات بشأن استراتيجية أسعار الفائدة.

وخسر الذهب في المعاملات الفورية 1% مسجلا 1929.98 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1431 بتوقيت جرينتش وهو أكبر تراجع يومي له في حوالي أسبوعين.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5% إلى 1941.20 دولار للأوقية.

وقفزت عمليات بناء المنازل الجديدة التي تسع أسرة واحدة بالولايات المتحدة في مايو أيار لأعلى مستوياتها في أكثر من عام كما زادت تصاريح البناء المستقبلي.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% مما يجعل المعدن النفيس أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وخفض محللو كومرتس بنك توقعاتهم لسعر الذهب في النصف الثاني من عام 2023 بواقع 50 دولارا إلى ألفي دولار للأوقية، متوقعين زيادة أخرى لأسعار الفائدة الأمريكية في يوليو وعدم خفض الفائدة حتى الربع الثاني من العام المقبل.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة لزيادة تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وهوت الفضة في المعاملات الفورية 3.7% إلى 23.07 دولار للأوقية مسجلة أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، بينما انخفض البلاتين 2.3% إلى 953.56 دولار مسجلا أدنى مستوياته منذ مارس.

وهبط البلاديوم 3.3% إلى 1359.66 دولار.