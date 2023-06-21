انت الأن تتابع خبر 1.29 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الإحتلال والإمارات والأن مع التفاصيل



رياض- احمد صلاح - أعلن سفير إسرائيل لدى الإمارات أمير حايك، بأن حجم التبادل التجاري بين (دولة الإحتلال) ودولة الإمارات العربية الشقيقة بلغ 1.29 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2023.

وأضاف بأن هذا التبادل لا يشمل تجارة البرمجيات.



وفي تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أشار حايك إلى أن قيمة التبادل التجاري خلال ذات الفترة من العام 2022 بلغ 912.5 مليون دولار، مما يعني أن التجارة بين الإمارات وإسرائيل ارتفعت بنسبة 41.5%.



وكان حايك قال -في لقاء أجراه مع قناة "I24 News" الإسرائيلية الأحد الماضي- إن التبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل فاق 3 مليارات دولار على أساس سنوي، مشيراً إلى أن أكثر من مليون إسرائيلي زاروا الإمارات.



وخلال ذات اللقاء، أشار سفير تل أبيب في أبو ظبي إلى عزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زيارة الإمارات في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لحضور مؤتمر المناخ، وقال "في تقديري سيزور رئيس الوزراء الإمارات قبل هذا الموعد في زيارة منفصلة وسيتم الإعلان عنها قبل ذلك بيوم أو يومين".



يشار إلى أن الإمارات وقعت اتفاق تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب في 13 أغسطس/آب 2020، لتصبح ثالث دولة عربية توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل بعد مصر عام 1979 والأردن عام 1994.