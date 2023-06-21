مال وأعمال

شركة مدعومة من أبوظبي تستثمر نحو 740 مليون دولار في نيو…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر شركة مدعومة من أبوظبي تستثمر نحو 740 مليون دولار في نيو… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 يونيو 2023 01:10 مساءً - – قالت شركة نيو الصينية لصناعة السيارات الكهربائية يوم الثلاثاء إن شركة سي.واي.في.إن هولدينجز المدعومة من حكومة أبوظبي ستستثمر نحو 738.5 مليون دولار في الشركة الصينية التي تتطلع لتعزيز ميزانيها العمومية.

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ونيو مع شركتي شيبنج ولي أوتو من ضمن الشركات التي تنافس لتعزيز حصصها في أكبر في سوق للسيارات الكهربائية العالم الذي تهيمن عليه بي.واي.دي.

وبموجب الصفقة، ستصدر نيو نحو 85 مليون سهم جديد من الفئة الأولى بسعر 8.72 دولار للسهم لصالح شركة سي.واي.في.إن هولدينجز.

وأدت الأنباء إلى انخفاض أسهم نيو المدرجة في الولايات المتحدة بنحو 1% إلى 9.30 دولار.

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ودخلت شركة سي.واي.في.إن هولدينجز أيضا في صفقة مع إحدى الشركات التابعة لشركة تنسنت هولدينجز تحصل بموجبها على بعض أسهم نيو.

وبعد اتمام الصفقتين، سيصبح لدى سي.واي.في.إن حصة سبعة بالمئة في نيو، بحسب قول الشركة الصينية التي أضافت أن حيازة هذه الحصة ستخول لشركة الاستثمار ترشيح عضو واحد لمجلس إدارة نيو.

وقالت نيو إنها ستسعى وراء الفرص الاقتصادية العالمية بالاشتراك مع سي.واي.في.إن بعد إتمام صفقة الاستثمار.

وزادت تسليمات سيارات نيو الكهربائية 20% في الربع الأول من 25 ألفا و768 سيارة سلمتها للعملاء في الربع نفسه من العام الماضي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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