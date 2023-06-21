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نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 8.7% من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 يونيو 2023 03:12 مساءً - سي ان بي سي _ سجل التضخم في بريطانيا معدلاً أعلى من المتوقع في مايو، حيث ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 8.7% على أساس سنوي، دون تغيير عن الشهر السابق.
وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا تباطؤ التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى 8.4%.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بنسبة 0.7%، بينما ارتفع التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ) بنسبة 7.1% على أساس سنوي، مرتفعاً من 6.8% في أبريل وأعلى معدل منذ مارس 1992، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني.
وتباطأ معدل التضخم في بريطانيا إلى أقل من 10% سنويًا في أبريل، لكنه استمر في الارتفاع منذ ذلك الحين، ولا يزال أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2%.
وسيعلن بنك إنجلترا عن قراره المقبل بشأن السياسة النقدية يوم الخميس، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقوم برفع سعر الفائدة بـ25 نقطة أساس.
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