مال وأعمال

معدل التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 8.7%

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 8.7% من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 يونيو 2023 03:12 مساءً - سي ان بي سي _ سجل التضخم في بريطانيا معدلاً أعلى من المتوقع في مايو، حيث ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 8.7% على أساس سنوي، دون تغيير عن الشهر السابق.

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وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا تباطؤ التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى 8.4%.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بنسبة 0.7%، بينما ارتفع التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ) بنسبة 7.1% على أساس سنوي، مرتفعاً من 6.8% في أبريل وأعلى معدل منذ مارس 1992، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني.

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وتباطأ معدل التضخم في بريطانيا إلى أقل من 10% سنويًا في أبريل، لكنه استمر في الارتفاع منذ ذلك الحين، ولا يزال أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2%.

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وسيعلن بنك إنجلترا عن قراره المقبل بشأن السياسة النقدية يوم الخميس، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقوم برفع سعر الفائدة بـ25 نقطة أساس.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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