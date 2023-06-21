انت الأن تتابع خبر كيلو البندورة بـ7 قروش والليمون بـ50 قرشا والأن مع التفاصيل



رياض- احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، الأربعاء، 3363طنا، منها 2419طن خضار، و775طن فواكه، و 168طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف بين 15و20قرشا، والبطاطا بين 20و 30قرشا، والبندورة بين 7 و 15قرشا، والجزر بين 25و 40قرشا، والخيار بين 20و 30قرشا، والزهرة بين 20و 30قرشا، والليمون بين 50و 70قرشا، والموز البلدي بين 50و 65قرشا.