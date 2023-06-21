إيرادات قناة السويس تسجل 9.4 مليار دولار.. لأول مرة في…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 يونيو 2023 10:10 مساءً - قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن إيرادات القناة تبلغ 9.4 مليار دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي يوم 30 يونيو الجاري، مقارنة مع 7 مليارات في السنة المالية السابقة.

أضاف ربيع خلال فعاليات المؤتمر الصحفي لإلقاء الضوء على حصاد العام المالي و مستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس “لأول مرة في تاريخ القناة تحقق الهيئة إيرادات تبلغ نحو 9.4 مليار دولار”.

وكانت آخر أرقام معلنة حول إيرادات قناة السويس قد كشفت تسجيلها ارتفاعا بنحو 35% في الربع الأول من 2023، إلى 2.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2023، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وفقا للمستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وقال فهمي إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اطلع على بيان بحركة الملاحة في قناة السويس، خلال الربع الأول من العام الجاري، الذي أظهر ارتفاع أعداد السفن التي مرت بالقناة، بنحو 20%.

وسجلت القناة أعلى معدل عبور يومي في تاريخها، يوم 13 مارس الماضي، بلغ 107 سفن، بحمولة 6.3 مليون طن.

وكانت إيرادات القناة قد ارتفعت إلى 1.5 مليار دولار في شهري يناير، وفبراير 2023، مقابل 1.1 مليار دولار في نفس الفترة العام الماضي وذلك بزيادة 41.6%.