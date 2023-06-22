أسعار الذهب المحلية تواصل التراجع وعيار 21 يسجل 2150 جنيها

دبي - احمد فتحي في الخميس 22 يونيو 2023 09:12 صباحاً - شاهندة إبراهيم – واصلت أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، كما واصلت الأوقية هبوطها بالبورصة العالمية، بفعل ارتفاع الدولار، بعد بيانات اقتصادية قوية بالأسواق الأمريكية.

ويترقب المستثمرون شهادة جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي أمام الكونجرس في وقت الحق اليوم، للحصول على مؤشرات واضحة حول توجهات السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»: لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بفعل هبوط الأوقية بالبورصة العالمية، وانخفاض الدولار بالسوق الموازية، وسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2150 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية، لتسجل مستوى 1934 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2457 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1843 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1434 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 17200 جنيه.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد شهدت حالة من التقلبات السعرية الحادة خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2180 جنيهًا، وتراجع إلى 2130 جنيهًا وارتفع إلى 2200 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2180 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الأوقية بقيمة 13 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1950 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1937 دولارًا.