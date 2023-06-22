السيسي يبحث سبل توسيع أنشطة شركة الخطوط الملاحية الفرنسية…

دبي - احمد فتحي في الخميس 22 يونيو 2023 10:10 صباحاً - أ ش أ – بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رودولف سعادة، رئيس شركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية “CMA CGM” وعدد من كبار مسئولي الشركة، سبل توسيع وتعميق أنشطة الشركة في مصر خلال المرحلة المقبلة.

كما تابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الشركة، بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، التعاون القائم مع الشركة الفرنسية في مجال الملاحة والموانئ والنقل البحري في مصر، خاصةً ما يتعلق بتشغيل وإدارة محطة “تحيا مصر” متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبير، والتي افتتح مؤخرا، حسبما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي مساء اليوم.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اهتمام مصر بأن يمثل التعاون مع الشركة الفرنسية قيمة مضافة وطفرة نوعية في تطوير ميناء الإسكندرية الكبير، بما يعزز من نشاط الميناء على المستويين الإقليمي والعالمي بتطبيق المعايير الدولية في تشغيل الموانئ، والاستفادة من الخبرة الأجنبية؛ على النحو الذي يساعد على الارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية في مجالي اللوجستيات والتجارة.

من جانبه، أشاد رئيس الشركة الفرنسية العالمية بمناخ الأعمال في مصر الذي يشهد تطوراً إيجابياً متسارعاً، مؤكداً تطلع الشركة لتوسيع التعاون مع الجانب المصري في إدارة موانئ إضافية، بما في ذلك من تشغيل للمناطق اللوجسيتة والمحطات، وذلك في ضوء الحجم الضخم للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها في مصر، والتي تمثل فرصة كبيرة وسوقاً واعداً لاستقبال كبرى الشركات الأجنبية للاستثمار في مختلف المجالات.