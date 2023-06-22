النفط يرتفع متأثرا بصعود الحبوب وتصريحات رئيس الفيدرالي…

دبي - احمد فتحي في الخميس 22 يونيو 2023 01:10 مساءً - – ارتفعت أسعار النفط دولارا للبرميل يوم الأربعاء مع صعود أسعار الذرة وفول الصويا الأمريكيين لأعلى مستوياتهما في عدة أشهر مما أثار توقعات بأن يؤدي نقص الذرة العالمي لتراجع عمليات مزج الوقود الحيوي وارتفاع الطلب على النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.22 دولار، أو 1.6%، إلى 77.12 دولار للبرميل عند التسوية. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.34 دولار، أو 1.9%، لتغلق عند 72.53 دولار للبرميل.

وسجلت عقود الخامين أعلى مستوياتها في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة للذرة في مجلس شيكاجو للتجارة 5.2% يوم الأربعاء بعدما أظهر تقرير حكومي تعرض قسم كبير من المحصول الأمريكي للإجهاد بسبب الجفاف مع اقترابه من مراحل النمو الرئيسية، وفقا لما ذكره متعاملون.

وسجلت عقود فول الصويا تسليم نوفمبر بمجلس شيكاجو للتجارة أعلى مستوياتها منذ التاسع من مارس.

وتعززت أسعار النفط أيضا بتراجع الدولار أمام سلة من العملات يوم الأربعاء بعدما أشار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى اقتراب البنك المركزي المصري من الوصول لمبتغاه فيما يخص السياسة النقدية.

ويزيد تراجع الدولار من جاذبية النفط المقوم بالعملة الأمريكية للمستثمرين حائزي العملات الأخرى مما يرفع الطلب على الخام.

وتوقع محللون استطلعت آراءهم أن تكون مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والمشتقات قد تراجعت الأسبوع الماضي. لكن استطلاعا موسعا يظهر الآن توقع زيادة صغيرة في مخزونات النفط الخام.

وسيُصدر معهد البترول الأمريكي بياناته الرسمية عن مخزونات النفط الأمريكي في وقت لاحق من يوم الأربعاء، بينما تصدر إدارة معلومات الطاقة تقريرها يوم الخميس.