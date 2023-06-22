نعرض لكم الان تفاصيل خبر هايدروم العمانية توقع مشروعين للهيدروجين الأخضر بقيمة 10… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 22 يونيو 2023 04:10 مساءً - – ذكرت وكالة الأنباء العمانية يوم الأربعاء أن شركة هايدروم وقعت اتفاقيتين بقيمة إجمالية 10 مليارات دولار لتطوير مشروعين جديدين لإنتاج الهيدروجين الأخضر مع تحالف بوسكو-إنجي وتحالف هايبورت الدقم. وقالت الوكالة إن المشروعين الجديدين سيكونان في محافظة الوسطى.

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