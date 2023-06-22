انت الأن تتابع خبر توقع تخليص 10 آلاف مركبة كهرباء وهايبرد في 8 أيام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقع رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرّة الأردنيّة، محمد البستنجي، الخميس، زيادة حركة التخليص على المركبات من نوعي الكهرباء والهايبرد بنحو 10 آلاف مركبة من المنطقة الحرّة الزرقاء مع نهاية النصف الأوّل من 2023، مقارنة مع ذات الفترة من 2022.



وبحسب تصريحات صحافية، قال البستنجي إنّ الـ 10 آلاف مركبة هي زيادة عن الحجم الذي تم فعليا بنهاية النصف الأوّل من عام 2022.



وفي حديثه أشار إلى أنّ البيانات جاءت بناء على احتساب المعدّل الشهريّ لحركة التخليص في المنطقة الحرّة الزرقاء.



وأوضح أن النمو على مركبات الكهرباء والهايبرد يأتي طبيعيا نتيجة اتجاه المستهلكين لتخفيف فاتورة الوقود عليهم، جنباً مع التقنيّات الحديثة جدّاً الّتي توفّرها مركبات الكهرباء ذات الطراز الجديد.



وتوقّع أيضاً تراجع التخليص على المركبات العاملة بالبنزين بنحو 1500 مركبة والديزل 1600 مركبة تقريباً مع نهاية النصف الأوّل من عام 2023، مقارنة مع الفترة نفسها من 2022.



وبلغ مجموع المركبات المخلص عليها خلال العام الماضي من كافة الأنواع، 57200 مركبة، مقارنة مع 58 ألف مركبة في 2021.

