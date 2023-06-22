صادرات النفط السعودية تتراجع 23.6% إلى 83.8 مليار ريال في…

دبي - احمد فتحي في الخميس 22 يونيو 2023 05:08 مساءً - العربية نت _ انخفضت الصادرات السلعية السعودية في شهر أبريل 2023، بنسبة 25.2% إلى 103 مليارات ريال، مقابل 137.7 مليار ريال في أبريل 2022.

وفي بيان لها، اليوم الخميس، أرجعت الهيئة العامة للإحصاء الانخفاض إلى تراجع الصادرات البترولية بنحو 25.9 مليار ريال بنسبة 23.6% إلى 83.8 مليار ريال خلال أبريل الماضي، مقابل نحو 109.7 مليار ريال في أبريل 2022.

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 79.7% في أبريل 2022، إلى نسبة 81.3% في أبريل 2023.

وانخفضت قيمة الصادرات السلعية في السعودية بالمقارنة مع شهر مارس 2023، بمقدار 4.5 مليار ريال وبنسبة 4.2%.

وتراجعت الصادرات غير البترولية التي تشمل إعادة التصدير بنسبة 31.2% في أبريل 2023، إلى 19.2 مليار ريال، مقابل 28 مليار ريال في أبريل 2022.

وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 1% إلى 57.9 مليار ريال في أبريل 2023، مقابل 57.3 مليار ريال في أبريل 2022.

وبلغ الفائض التجاري 45 مليار ريال في أبريل 2023، مقابل 81 مليار ريال في أبريل 2022.