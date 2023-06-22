كوفيسترو الألمانية ترفض عرض استحواذ من أدنوك مقابل 11 مليار…

دبي - احمد فتحي في الخميس 22 يونيو 2023 07:10 مساءً - وكالات _ نقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة اليوم القول إن شركة صناعة اللدائن والكيماويات الألمانية كوفيسترو رفضت عرض استحواذ مبدئيا من شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، قائلة إن العرض متواضع جدا.

وقفز سعر السهم بنسبة 3.7 في المائة إثر نشر التقرير، بعد تداوله على انخفاض في وقت سابق من اليوم.

ورفضت كوفيسترو التعليق. ولم ترد أدنوك بعد على طلبات من للتعليق.

وقال مصدران مطلعان يوم الثلاثاء إن أدنوك فاتحت كوفيسترو في عرض للاستحواذ تزيد قيمته على عشرة مليارات يورو (11.00 مليار دولار).

ونشرت كوفيسترو في أبريل توقعات للأرباح طمأنت الأسواق على آفاق النمو الخاصة بالشركة. كما استأنفت برنامجا لإعادة شراء الأسهم.