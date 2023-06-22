- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر كوفيسترو الألمانية ترفض عرض استحواذ من أدنوك مقابل 11 مليار… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 22 يونيو 2023 07:10 مساءً - وكالات _ نقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة اليوم القول إن شركة صناعة اللدائن والكيماويات الألمانية كوفيسترو رفضت عرض استحواذ مبدئيا من شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، قائلة إن العرض متواضع جدا.
وقفز سعر السهم بنسبة 3.7 في المائة إثر نشر التقرير، بعد تداوله على انخفاض في وقت سابق من اليوم.
ورفضت كوفيسترو التعليق. ولم ترد أدنوك بعد على طلبات من للتعليق.
وقال مصدران مطلعان يوم الثلاثاء إن أدنوك فاتحت كوفيسترو في عرض للاستحواذ تزيد قيمته على عشرة مليارات يورو (11.00 مليار دولار).
ونشرت كوفيسترو في أبريل توقعات للأرباح طمأنت الأسواق على آفاق النمو الخاصة بالشركة. كما استأنفت برنامجا لإعادة شراء الأسهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوفيسترو الألمانية ترفض عرض استحواذ من أدنوك مقابل 11 مليار… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.